ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسوبر ماركت، ويمكنك ووضع البيانات التي تريدها علي البرنامج و اضافة الاصناف والتعديل علي الاصناف الحالية واختيار الوحدات المختلفة التي تريد طباعتها علي الباركود ويقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود وبه كارت شبكه وشاشة ال سي دي لعرض اسم الصنف والسعر والميزان والوحدة القياسية، كما يوجد اجهزة نقاط البيع كاملة من اجهزة كاشير وطابعات الفواتير وطابعات الباركود 0598589293