ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام - في الرياض السعودية

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ـ توفيرا للوقت والمجهود وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسوبر ماركت، ويمكنك ووضع البيانات التي تريدها علي البرنامج و اضافة الاصناف والتعديل علي الاصناف الحالية واختيار الوحدات المختلفة التي تريد طباعتها علي الباركود ويقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود وبه كارت شبكه وشاشة ال سي دي لعرض اسم الصنف والسعر والميزان و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078201
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتطورة

(للبيع)

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ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية - في الرياض السعودية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتوفير اكبر قدر من الراحة للمرضى وتوفير للوقت وسرعة الاستدعاء يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية - في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد مع شاشة ديجيتال (DZTH-001) جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة .
العنوان:

الرياض - السعودية

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29/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية للهويات - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/12/2020
صورة الاعلان: الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات - في الرياض السعودية

الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/12/2020
صورة الاعلان: شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة - في الرياض السعودية

شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/12/2020
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صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة - في الرياض السعودية

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم لبوابات الالكترونية المتميزة والتى تحتوى على العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاعب بع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات - في الرياض السعودية

أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: طابعة الباركود والفواتير الفورية - في الرياض السعودية

طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة ومتميزة ومناس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص علي الاقفال و الكوالين قفل باب الكترونى بشاشة تاتش وبصمة اصبع وموفرات الكهرباء الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتية الألكترونية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/12/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه - في الرياض السعودية

بوابات انذار وتاغات لمنع السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات انذار المتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع السرقة داخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/12/2020
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