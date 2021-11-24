(للبيع)
|ميزان الباركود الألكتروني للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب الوزن 3- قوة تحمل عالية 4- تدريب مجاني على البرمجة وغيرها من المميزات الهامة منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود حتي 30 كجم الميزان الالكتروني لدينا بافضل الأسعار ميزان الباركود الألكتروني الميزان الديجيتال ميزان الباركود للمحلات ميزان باركود للسوبر ماركت للتزاصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113010
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