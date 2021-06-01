مول دي جويا العاصمة الادارية | De Joya Strip Mall

(للبيع)
|De Joya Strip mall أنظمة السداد في مشروع تاج مصر العقارية لفترة محدودة نظام دفع ١٠٪ و ١٠ سنين اقساط متساوية Taj Misr Development للحجز والاستفسار 01119811423 تعرف على شقق للبيع في دي جويا العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095790
11,762 جنيه
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875,000 جنيه