مولدات كهرباء

(للبيع)
|صيانة وإصلاح جميع أنواع وحدات التوليد الكهربائية بجميع القدرات وتفعيل عقود الصيانة الوقائية للمولدات شاملة برامج تحليل الزيت بشكل دوري او غير شاملة مع توفير قطع الغيار الأصلية بالضمان المناسب لقطع الغيار .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نيو فيجن
|التليفون:
|0235834607
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|العنوان:
|fisal- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062496
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