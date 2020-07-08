مولدات كهرباء

صيانة وإصلاح جميع أنواع وحدات التوليد الكهربائية بجميع القدرات وتفعيل عقود الصيانة الوقائية للمولدات شاملة برامج تحليل الزيت بشكل دوري او غير شاملة مع توفير قطع الغيار الأصلية بالضمان المناسب لقطع الغيار .