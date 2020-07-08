مولدات كهرباء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مولدات كهرباء - في الجيزة مصر

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صيانة وإصلاح جميع أنواع وحدات التوليد الكهربائية بجميع القدرات وتفعيل عقود الصيانة الوقائية للمولدات شاملة برامج تحليل الزيت بشكل دوري او غير شاملة مع توفير قطع الغيار الأصلية بالضمان المناسب لقطع الغيار .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نيو فيجن
التليفون: 0235834607

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العنوان: fisal- giza
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062496
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السعر
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صورة الاعلان: شقة 116 م ش ابن شجاع الأزاريطة - ترى البحر, 3 غرف على الشارع,موقع متميز

شقة 116 م ش ابن شجاع الأزاريطة - ترى البحر, 3 غرف على الشارع,موقع متميز

(للبيع)

شقة 116متر شارع ابن شجاع الأزاريطة -ثانى شارع موازى لشارع سوتر بجوار أرض ملاهى كوتة, مساحة مسطحها 11.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,800,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

(للإيجار)

لكل مدرب / منسق اجتماعات / مدير شركة / مسئول تدريب مهتم بالاتى قاعات تدريب مدينة نصر قاعات تدريب ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: Joyroom t03s الأصلية the original جويرووم

Joyroom t03s الأصلية the original جويرووم

(للبيع)

جبنالكم ديل قوي من أووونلاين ديل 💥💥💝🎁 أفضل سماعة مناسبة للحركة&.
العنوان:

القاهرة - مصر

499 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: كمامات كبس حرارى وشمع حرق اسعار

كمامات كبس حرارى وشمع حرق اسعار

(للبيع)

كمامات طبيه معقمه التراسونيك 3 طبقات كبس حرارى بدعامه العلبه 95 كمامات طبيه معقمه التراسونيك 3 طبقات.
العنوان:

القاهرة - مصر

80 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

احدث تصميماتنا في السعوديه 💥 ( مجلس رجال ) - اللمسة العصرية فى المزج بين المودرن و النيو كلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: أساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات

أساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن أساسيات التميز في إدارة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2020
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صورة الاعلان: Teaching English

Teaching English

(فرص)

reserve now in the English course with the expert teacher: mr> Wael Nasr to improve the main skills .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: مصنع تشغيل معادن على مساحة 4300مترللبيع ببرج العرب

مصنع تشغيل معادن على مساحة 4300مترللبيع ببرج العرب

(للبيع)

مصنع تشغيل معادن على مساحة 4300مترللبيع ببرج العرب تشكيل معادن مبنى على مساحة 1000 متر مطلوب 6ونص مل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط على 36 شهر بدون ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد

محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر في مول sixty بأقل مقدم وبأطول فترة سداد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

656,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: عيش حياة الابطال وابدأ استثمارك بقلب جامد في العاصمة

عيش حياة الابطال وابدأ استثمارك بقلب جامد في العاصمة

(للتقسيط)

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة الابطال وابدا استثمار جديد بقلب جامد في smart mall ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية

محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب الخدمات الحكومية والمالية وبجانب اكبر كثافة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: اطمن علي مستقبل اولادك وامتلك محل بالعاصمة بخصم 25%

اطمن علي مستقبل اولادك وامتلك محل بالعاصمة بخصم 25%

(للتقسيط)

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall واطمن علي مستقبل اولادك ومحلك 30م تشطيب كا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

338,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

الحق وقبل اى حد احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية فى حى الداون تاون قريب من المحطة المرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

احسن قرار هتاخده بامتلاك محلك بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

7/7/2020
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