(للبيع)
|مولدات كهرباء ماركة بركنز قدرات مختلفة سفتى كامل سوبر كاتم للصوت موديلات 2019 بالضمان وقطع الغيار متوفرة للاستعلام 01002330099
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود عبد الجواد
|التليفون:
|01002330099
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|العنوان:
|كرداسه طريق المنصورية- كرداسه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056884
2,500 جنيه
2,500 جنيه
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