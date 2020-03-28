مولدات كهرباء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مولدات كهرباء ماركة بركنز قدرات مختلفة سفتى كامل سوبر كاتم للصوت موديلات 2019 بالضمان وقطع الغيار متوفرة للاستعلام 01002330099
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود عبد الجواد
التليفون: 01002330099

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كرداسه طريق المنصورية- كرداسه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/3/2020
رقم الإعلان: 2056884
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كولدير افضل صدقة

كولدير افضل صدقة

(للبيع)

اسعار كولدير ومبردات مياة الصدقة الجارية ضمان سنة موتور ايطالى نصف حصان ضمان سنة ٢و٣و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

28/3/2020
صورة الاعلان: كولدير الصدقة الجارية سبيل

كولدير الصدقة الجارية سبيل

(للبيع)

كولدير ومبردات مياة الصدقة الجارية ضمان سنة موتور ايطالى نصف حصان ضمان سنة ٢و٣و٤و&.
العنوان:

دمياط - مصر

2,500 جنيه

28/3/2020
صورة الاعلان: زى موحد بناتى - يونيفورم

زى موحد بناتى - يونيفورم

(للبيع)

زى موحد بناتى - يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 مصانع يونيفورم حضانه يونيفورم حضانات موديلات ملابس حضانه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: graduation gown and cap

graduation gown and cap

(للبيع)

graduation gown and cap 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

جاكت شيف - يونيفورم تيشرتات للمطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
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صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق

(للبيع)

اشكال يونيفورم فنادق - يونيفورم فندق 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر

المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر

(للبيع)

المستلزمات الفندقية - شركات توريدات فنادق فى مصر شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: يونيورم صالون حلاقه

يونيورم صالون حلاقه

(للبيع)

يونيورم صالون حلاقه 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/3/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر

ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر

(للبيع)

ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر مساحة 457م ترخيص عمارة بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,200,000 جنيه

28/3/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(للبيع)

لشركه الوسام الفرنسيه للخدمات نوفر العاملات النظافه يوميات اسبوعيه وشهريه ومقيمه ورعايه مسنين وبيبى .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,000 جنيه

28/3/2020
صورة الاعلان: شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض

شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض

(للبيع)

شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض للجداين فى الشراء فى الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/3/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/3/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

شقه 180 م امامية عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقى المناطق بالمنطقه الساد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

26/3/2020
صورة الاعلان: أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست

أثاث مودرن أثاث كلاسيك أثاث مكتبي متنوع لدى معارض فرست

(للبيع)

فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهي.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

26/3/2020
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