مولدات كهرباء زيرو

يوجد لدينا مولدات كهرباء قدرات مختلفة - زيرو- دوائر حماية كاملة - سيفتى كامل - شاشة ديجيتال - سوبر كاتم للصوت - مزود بتنك سولار - موديلات 2020 صناعة الصين بجوده عاليه جداً ضمان عام او 1000 ساعة تشغيل ويوجد لدينا مركز للصيانة وخدمة ما بعد البيع وكذلك متوفر جميع قطع الغيار الاصلية اللازمة لجميع القدرات ولدينا خبرة خمسة عشرون عاما فى هذا المجال- كما يوجد لوحات نقل تيار ATS مختلفة القدرات للاستعلام 01002330099 - م/ محمود عبد الجواد