مولدات كهرباء زيرو

(للبيع)
|يوجد لدينا مولدات كهرباء قدرات مختلفة - زيرو- دوائر حماية كاملة - سيفتى كامل - شاشة ديجيتال - سوبر كاتم للصوت - مزود بتنك سولار - موديلات 2020 صناعة الصين بجوده عاليه جداً ضمان عام او 1000 ساعة تشغيل ويوجد لدينا مركز للصيانة وخدمة ما بعد البيع وكذلك متوفر جميع قطع الغيار الاصلية اللازمة لجميع القدرات ولدينا خبرة خمسة عشرون عاما فى هذا المجال- كما يوجد لوحات نقل تيار ATS مختلفة القدرات للاستعلام 01002330099 - م/ محمود عبد الجواد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود عبد الجواد
|التليفون:
|01002330099
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|زاوية ابو مسلم بجوار معسكر بنى يوسف ترعة المنصورية- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078989
اتصل
اتصل
اتصل
89,000 جنيه
62,000 جنيه
489,000 جنيه
750 جنيه
350,000 جنيه
303,100 جنيه
211,200 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
196,900 جنيه
303,100 جنيه
1,965,000 جنيه