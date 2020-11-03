مولدات كهرباء زيرو

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يوجد لدينا مولدات كهرباء قدرات مختلفة - زيرو- دوائر حماية كاملة - سيفتى كامل - شاشة ديجيتال - سوبر كاتم للصوت - مزود بتنك سولار - موديلات 2020 صناعة الصين بجوده عاليه جداً ضمان عام او 1000 ساعة تشغيل ويوجد لدينا مركز للصيانة وخدمة ما بعد البيع وكذلك متوفر جميع قطع الغيار الاصلية اللازمة لجميع القدرات ولدينا خبرة خمسة عشرون عاما فى هذا المجال- كما يوجد لوحات نقل تيار ATS مختلفة القدرات للاستعلام 01002330099 - م/ محمود عبد الجواد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود عبد الجواد
التليفون: 01002330099

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: زاوية ابو مسلم بجوار معسكر بنى يوسف ترعة المنصورية- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078989
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة

امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة

(للتقسيط)

امتلك شاليهك تشطيب سوبرلوكس+الفرش هديه بفيو مميز ع البحر مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة

استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

6/1/2021
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صورة الاعلان: شقق للبيع بمدينة الاسكندرية على البحر مباشرة

شقق للبيع بمدينة الاسكندرية على البحر مباشرة

(للبيع)

شقق للبيع بمدينة الاسكندرية على البحر مباشرة بمساحات مختلفة متشطبه إو نصف تشطيب تبدا من 79 متر الى .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

750 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس

شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط باقل اسعار أمام كورنيش نادى الشرطة وبجوار مع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

(للبيع)

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه *(بجوار الحى الدبلوماسى و النهر الاخضر)* *شقه مساحتها * (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

303,100 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقه بالتقسط بمكوند تاج مصر بالعاصمه الاداريه

شقه بالتقسط بمكوند تاج مصر بالعاصمه الاداريه

(للبيع)

شقه بالتقسط بمكوند تاج مصر بالعاصمه الاداريه (بقرب في الحي الدبلوماسي مساحه الشقه :177متر +تراس 14.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

211,200 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: خدمه العملاء

خدمه العملاء

(فرصة عمل)

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: بارت تايم

بارت تايم

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12% كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه الجديده بسعر خيالي

شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه الجديده بسعر خيالي

(للبيع)

احجز شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بارقي مكان بموقع مميز بمكبوند r8بقرب الحي الدبلوماسي مباشره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,900 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

(للبيع)

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه بكمبوند " دى جويا " بجوار الحى الدبلوماسى و النهر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

303,100 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه

احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه

(للبيع)

احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه (بالحي الدبلوماسي ) مساحه الشقه :180متر+ تراس 13) ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,965,000 جنيه

6/1/2021
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