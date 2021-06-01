موقع مميز يصلح للتمويل العقاري وجميع الأعمال التجارية والادارية

مكان اداري تجاري لقطة للبيع بسعر مغري لظروف خاصة فرصة لن تكرر دور ارضي بثلالث مداخل من علي الشارع الرئيسي في اكتر مكان حيوي في المعادي قريب من الكورنيش والمترو ومحطة الاتوبيس ارتفاع الاسقف ٤متر ونصف متشطب بالكامل بالرخام