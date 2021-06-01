موقع مميز يصلح للتمويل العقاري وجميع الأعمال التجارية والادارية

(للبيع)
|مكان اداري تجاري لقطة للبيع بسعر مغري لظروف خاصة فرصة لن تكرر دور ارضي بثلالث مداخل من علي الشارع الرئيسي في اكتر مكان حيوي في المعادي قريب من الكورنيش والمترو ومحطة الاتوبيس ارتفاع الاسقف ٤متر ونصف متشطب بالكامل بالرخام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|01099308146
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097346
11,762 جنيه
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