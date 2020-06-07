(للبيع)
|موقع سوق السيارات حراج السيارات السعودية | سوق السيارات هو موقع متخصص في بيع وشراء السيارات، يقدم حزمة متكاملة من خدمات البيع والشراء عن طريق حراج السيارات لبيع وشراء السيارات المستعملة وحساب قيمتها, أيضا مدونة أخبار السيارات والعديد من الخدمات المستقبلية مثل الربط مع شركات تأمين السيارات وخدمة موجز للاستعلام عن حالة السيارة وتاريخها وأيضاً توفير خيارات التمويل بواسطة البنوك وشركات التمويل في السعودية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موقع سوق السيارات
|التليفون:
|1346456456
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|العنوان:
|موقع سوق السيارات- موقع سوق السيارات
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062658
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