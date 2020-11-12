موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي

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صورة الاعلان: موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي - في القاهرة مصر

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موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ بالاجهزة الكهربائية مكيقة بالكامل جميع الكماليات عمارة حديثة اليوم 800ج والشهر سعر مفاجااااة للاستعلام 01014410474وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072244
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لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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12/11/2020
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لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
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12/11/2020
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فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

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فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

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400 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي

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- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي بين اول عباس العقاد ومكرم عبيد بم.
العنوان:

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400 جنيه

12/11/2020
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اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

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دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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11/11/2020
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القسم: 

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11/11/2020
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

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العنوان:

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11/11/2020
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر 2نوم 2ريسبشن مطبخ كامل فرش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بأرض الجولف 230متر بشارع عبدالله دراز للسكن العائلي المتميز - في القاهرة مصر

شقه للبيع بأرض الجولف 230متر بشارع عبدالله دراز للسكن العائلي المتميز

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأجمل منطقه بأرض الجولف مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 230 متر مقسمة الي 3 غرف نوم وريسبشن 3 قط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطة للبيع فى التجمع امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مساحه 170 متر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,320,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة - في القاهرة مصر

للعرب والاجانب شقه فاخره للبيع بمصر الجديده 400مترلا يسكنها الا الصفوة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأجمل شوارع مصر الجديده شقه للبيع لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 400 متر مقسمة الي 3 غرف نوم منهم غرفه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي - في القاهرة مصر

شقه مميزه للبيع بشارع الحجاز مصر الجديده 180 متر للسكن العائلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع بمصر الجديده بشارع الحجاز لا يسكنها الا الصفوه مساحتها 180 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تاج سيتى عيش في اضخم كمبوند دقايق من مصر الجديده و امام ميراج سيتى #التجمع و فندق الماريوت #شقة مسا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول - في القاهرة مصر

شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/11/2020
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