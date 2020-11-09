(للإيجار)
|موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ بالاجهزة الكهربائية مكيقة بالكامل جميع الكماليات عمارة حديثة اليوم 800ج والشهر سعر مفاجااااة للاستعلام 01014410474وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071784
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