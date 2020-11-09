موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي

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صورة الاعلان: موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي - في القاهرة مصر

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موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ بالاجهزة الكهربائية مكيقة بالكامل جميع الكماليات عمارة حديثة اليوم 800ج والشهر سعر مفاجااااة للاستعلام 01014410474وللحجز والاستعلام عن طريق الواتس اب دوس اللينك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071784
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9/11/2020
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9/11/2020
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9/11/2020
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9/11/2020
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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- في القاهرة مصر

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: للسكن الفندقي شقة مفروشة للايجار بشارع راقي من عباس العقاد مدينة نصر - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي شقة مفروشة للايجار بشارع راقي من عباس العقاد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي شقة مفروشة للايجار بشارع راقي من عباس العقاد مدينة نصر بعمارة شيك ومدخل فخم 3 نوم 2 ري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار على طريق النصر عباس العقاد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار على طريق النصر عباس العقاد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار على طريق النصر عباس العقاد مدينة نصر 3نوم 2 ريسبشن للسكن الفوري اسرة او افراد بمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار ببرج فخم بجوار سيتي ستارز واحمد فخري مدينة نصر 4 نوم 3ريسبشن 3حمام مطبخ حد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شق مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

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الان و#لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
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شقه مميزة بالتجمع الخامس

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- في القاهرة مصر

#شقةللبيع فى #التجمعالخامس الشقة مساحتها 164 م ( 3 غرف و 3 حمام ومطبخ وريسبشن ) دور تانى على view ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
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بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة بالحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2020
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