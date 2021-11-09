موقع الكتروني

استطاعت مؤسسة ( علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة ) توفير موقع الكترونى لجميع عملائها فى انحاء جمهورية مصر العربيه وذلك لتوفير لهم عدة خدمات مميزه وهى ( التسوق من خلال الموقع - طلب المنتجات من خلال الموقع )