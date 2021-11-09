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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: موقع الكتروني - في القاهرة مصر

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استطاعت مؤسسة ( علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة ) توفير موقع الكترونى لجميع عملائها فى انحاء جمهورية مصر العربيه وذلك لتوفير لهم عدة خدمات مميزه وهى ( التسوق من خلال الموقع - طلب المنتجات من خلال الموقع )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علي بن علي
التليفون: 01212333328 - 01226120901

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 31 ش الرشيدي - القصر العيني - 10 ش البوستان الفاضل - القصر العيني- وسط البلد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111055
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