موقع الكتروني

(للبيع)
|استطاعت مؤسسة ( علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة ) توفير موقع الكترونى لجميع عملائها فى انحاء جمهورية مصر العربيه وذلك لتوفير لهم عدة خدمات مميزه وهى ( التسوق من خلال الموقع - طلب المنتجات من خلال الموقع )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علي بن علي
|التليفون:
|01212333328 - 01226120901
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|العنوان:
|31 ش الرشيدي - القصر العيني - 10 ش البوستان الفاضل - القصر العيني- وسط البلد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111055
اتصل
1 جنيه
اتصل
اتصل
150 جنيه