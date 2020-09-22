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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موقع اعلان اليوم e3lanelyaum
|التليفون:
|966578518350
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|العنوان:
|حى الملز - شارع جرير- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076657
اتصل
350 ريال
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