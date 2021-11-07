موظف + موظفة إدخال بيانات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي األقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12 - %عقد سنوي قابل للتجديد 3017 للتواصل 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed
التليفون: 01060984129

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110533
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موظف + موظفة إدخال بيانات - في القاهرة مصر

موظف + موظفة إدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

7/11/2021
صورة الاعلان: مدخل او مدخلة بيانات اونلاين - في القاهرة مصر

مدخل او مدخلة بيانات اونلاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظف + موظفة ( إدخال بيانات ) – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – لا يشترط الخبرة – الشركة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء وداتا انترى - في القاهرة مصر

خدمة عملاء وداتا انترى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات - يتم قبول الطالب - السن من 18 : 45 سنة – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: موظف مدخل بيانات - في القاهرة مصر

موظف مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركة النيل للتخطيط السياحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/9/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات – يقبل الطلاب – شرط استخدام جيد للكمبيوتر – السن من 18 : 50 سنة – شفت 6 ساعات – تامين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/9/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

312,311 جنيه

2/9/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

28/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

27/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

26/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل - في القاهرة مصر

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support الموقع الالكتروني البريد الإ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

22/8/2021
صورة الاعلان: فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم ) - في القاهرة مصر

فرصة عمل كول سنتر ( بارت تيم )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

19/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager