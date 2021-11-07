موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي األقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12 - %عقد سنوي قابل للتجديد 3017 للتواصل 01062972973