(فرصة عمل)
|موظف + موظفة ) إدخال بيانات ( – الشركة نفسها وليس وسيط – السن من 18 : 45 – ال يشترط الخبرة – الشركة تؤهلك بنفس يوم التقديم – يتم توقيع العقد نفس يوم المقابلة الشخصية اثناء القبول – مؤهل متوسط علي األقل – راتب ثابت 4000ج - تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12 - %عقد سنوي قابل للتجديد 3017 للتواصل 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01060984129
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110533
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