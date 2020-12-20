موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي - عقد سنوي يشمل تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة – المؤهل لا يقل عن متوسط - يتم قبول الطلاب التواصل واتساب 01025262897