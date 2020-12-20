موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي

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تفاصيل الإعلان
موظف + موظفة إدخال بيانات براتب أساسي 4000ج لشفت عمل 6 ساعات صباحي او مسائي - عقد سنوي يشمل تامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية 12% - السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط الخبرة – المؤهل لا يقل عن متوسط - يتم قبول الطلاب التواصل واتساب 01025262897
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ. احمد اشرف
التليفون: 01025262897

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076921
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20/12/2020
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20/12/2020
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