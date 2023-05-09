موظف مبيعات معدات كهربائية

(Job request)
|مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات بالسعوديه بالرياض موظف مبيعات خبرة بمحلات معدات كهربائية ( دريلات - صواريخ - شنيور - موتير كهرباء . لخ ) محاسبين ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل ةcv.sunfuture1153@gmail.co
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|SABREEN ABDEL MONEM
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|01557776627
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|FAUOM, 2 STREY ABSHOY- APSHOY
Cairo - Egypt
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|Price:
|3,000 Riyal
|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2186067
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