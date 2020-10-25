موظف مبيعات

(فرصة عمل)
|مبيعات ) طالب وخريجين ( – راتب أساسي 4000ج – شفت 6 ساعات – تامينات وزيادات سنوية 2 في السنة – عقد سنوي – مراعاة المواعيد للموظفين والطالب – شرط لباقة الحديث – السن من 18 : 45 سنة – اليشترط المؤهل للطالب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070414
10 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
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1 جنيه
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2,000 ريال
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5,000 ريال