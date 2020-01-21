موظف مبيعات

(فرصة عمل)
|( بندور علي حد عايز ينجح ويكون متميز ) 💪 حد بيشتغل بآمانة وضمير حد يكون عنده الخبرة الاساسية وبيزودها معانا حد عايز يشتغل بين اسرته التانيه بندور علي : حد شاطر فى المبيعات عنوان بيتنا التاني ❤ : شركة جـراند GRAND الشركة الاولى لبرمجة تطبيقات الموبايل . النزهة الجديدة - القاهرة . تليفون و واتساب :01122216896 موقع الشركة : 2Grand.net
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|HR
|التليفون:
|01122216896
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|العنوان:
|3 ش هاشم الاشقر - النزهة الجديدة - طريق المطار- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049962
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 جنيه
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