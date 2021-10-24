موظف امن اداري من الصعيد

لاهالي الصعيد لو معاك مؤهل متوسط وسنك من 21 حتي 40 ومخلص جيش طلوب 60 موظف أمن إداري للعمل في التجمع الخامس ( بنوك - بترول - مول - شركات ). الشركة بتوفر: 1 - تأمينات صحية واجتماعية . 2 - سكن تابع للشركة 3 - انتقالات داخليه من والي 4 - القبض فيزا كارت 5 - زي موحد مجانآ عدد ساعات العمل 12 ساعة - المرتب 2500 الي 2900 الشروط : مؤهل متوسط فقط - من سكان الصعيد - مخلص جيش - السن من 21 حتي 40