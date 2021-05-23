(فرصة عمل)
|موظف الحسابات : راتب 3000 : 3500ج - المؤهل : بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ) جامعة حكومية مواقع : شرم –غردقة – الساحل الشمالي – العين السخنة - توفير : السكن + 3 وجبات + مواصلات + 23 يوم عمل و 7 يوم إجازة- يلزم خبرة مسبقة واحضار السيرة الذاتية اثناء المقابلة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095045
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3,000 ريال
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3,000 ريال
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