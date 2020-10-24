موظف استقبال ريسبشنست

(فرصة عمل)
|موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + تامين اجتماعي + تامين صحي + زيادة سنوية 2 في السنة ( : شرط اللغة لاتقل عن 80 ( %انجليزي – إيطالي – روسي – فرنسي ( – السن من 21 : 30 سنة – مؤهل عالي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- شرم الشيخ
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070269
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