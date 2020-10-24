موظف استقبال ريسبشنست

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + تامين اجتماعي + تامين صحي + زيادة سنوية 2 في السنة ( : شرط اللغة لاتقل عن 80 ( %انجليزي – إيطالي – روسي – فرنسي ( – السن من 21 : 30 سنة – مؤهل عالي