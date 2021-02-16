(فرصة عمل)
|موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات – السن من 18 : 55 سنة – شفت العمل 6 ساعات صباحي او مسائي التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01001768722
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084106
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3,000 ريال
1 جنيه
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-4,000 جنيه
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اتصل
2,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه