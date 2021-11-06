موظفين مبيعات داخل الفروع (SALES IN DOOR ) للعمل بكبرى شركات الازياء UAE

(فرصة عمل)
|شركة رائدة في مجال الأزياء(CLASSIC WEAR) تسعى لتوظيف مرشحين جدد للفروع (ماركات عالمية ) الإمارات العربية المتحدة موظفين مبيعات داخل الفروع ( SALES IN DOOR ) : المتطلبات : - الذكور/ الإناث . - 32 سنة كحد أقصى - خبرة لا تقل عن سنة في الموضة. -اجادة اللغة الإنجليزية اجادة تامة . يرجى إرسال سيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية ((WORD)) مع الصورة الحديثة إلى البريد الإلكتروني: uae@ejadahr.com واتس اب 01050121428 لن يتم قبول السير الذاتية بدون صورة أو بدون تجربة بيع الأزياء شركة إجادة للتوظيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110153
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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