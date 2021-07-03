موظفين مبيعات اون لاين

(فرصة عمل)
|موظفين مبيعات اونلاين راتب 4000 جنيه تامينات صحي واجتماعي شباب وبنات السن من 18 ل 55 سنه شفت العمل ست ساعات للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098682
4,000 جنيه
2,500 ريال
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2,000 جنيه
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4,000 جنيه
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1 جنيه
2,500 ريال
2,000 جنيه
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4,000 جنيه
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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