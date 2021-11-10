(فرصة عمل)
|موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات – السن من 18 : 55 سنة – شفت العمل 6 ساعات صباحي او مسائي 3017 للتواصل 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01060984129
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111385
1 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
1 جنيه
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2,000 ريال
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2,000 جنيه
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