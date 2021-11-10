موظفين مبيعات اونلاين

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات – السن من 18 : 55 سنة – شفت العمل 6 ساعات صباحي او مسائي 3017 للتواصل 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dina
التليفون: 01060984129

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111385
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احدث تصميمات الكومباكت hpl من جرين هاوس - في القاهرة مصر

احدث تصميمات الكومباكت hpl من جرين هاوس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس بتقدم احدث تصاميم الكومباكت hpl لانه بيكون سهل الفك والتركيب والنقل يعنى ممكن تركبه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين سيلز (مبيعات) لشركة مقاولات في مدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز (مبيعات) لشركة مقاولات في مدينة نصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين سيلز ( مبيعات ) لشركة مقاولات وتطوير عقاري بمدينة نصر خبرة من 3-5 سنين خبرة فى مجال الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المقابله غدا فى مقر الشركة الساعه 4 عصرا مع الكفيل السعودى تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين مبيعات اونلاين - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين مبيعات اونلاين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين مبيعات اونلاين عن طريق الانترنت براتب ثابت 4000ج وتامينات كاملة صحية واجتماعية – شباب وبنات –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/10/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس تقدر تنفذلك كل افكارك من الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس تقدر تنفذلك كل افكارك من الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس أولى الشركات اللى متخصصة فى استيراد الكومباكت (الصينى – الهندى) والاكسوارت من استانلس 304 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/10/2021
صورة الاعلان: تعلن شركة رنين فرع الزاوية عن فتح باب التعيين - في القاهرة مصر

تعلن شركة رنين فرع الزاوية عن فتح باب التعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه رنين عن حاجتها للوظائف التالية: - بائعين ادوات منزليه بائعين مفروشات بائعين لعب اطفال ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات سيارات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب فوراً:- **مندوب مبيعات للعمل فى معرض سيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 مندوب مبيعات وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب 2 مندوب مبيعات وتسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات وتسويق خبره في مجال نظافة ومكافحة الحشرات للع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

29/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات طلبة او خريجين في تسويق عطور جاهزة من الساعه 10 ص حتي 7مساءا بمرتب وعمولات تصل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب انسه حديثه التخرج - في القاهرة مصر

مطلوب انسه حديثه التخرج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب انسه حديثه التخرج للعمل مقر شركه نقل سياحي وليموزين تجيد التسويق علي الانترنت والتعامل مع الكم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

19/9/2021
صورة الاعلان: قواطيع hpl (صينى-هندى) من جرين هاوس - في القاهرة مصر

قواطيع hpl (صينى-هندى) من جرين هاوس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس بتقدم لكل عملائها اجود انواع الكومباكت hpl المستورد وبيكون له نوعين (صينى - هندى ) وب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

16/9/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس اولى الشركات لتوريد الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس اولى الشركات لتوريد الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جرين هاوس لاننا بإختصار أولى الشركات اللى هتقدملك خامة الكومباكت هتلاقى فيه كل عوامل الجودة وسهل جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تسويق عطور بمرتب ثابت بالضافة للعمولا يصل الي 4000ج شهري واجاز الجمعه للا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/9/2021
صورة الاعلان: سعر المتر الكومباكت شامل( التوريد والتركيب والاكسسوار واللون ) - في القاهرة مصر

سعر المتر الكومباكت شامل( التوريد والتركيب والاكسسوار واللون )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى شركة جرين هاوس سعر المتر الكومباكت hpl بيكون شامل التوريد و التركيب والاكسسوارات من الاستانلس 304.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات - في القاهرة مصر

مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مسوقين بالعمولة لشركة عقارات يفضل من لديه خبرة بالتسويق الالكترونى العمولة 3000 جنيه على كل حص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager