موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18 : 45 سنة لا يشترط الخبرة – براتب أساسي 4000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات ( صباحي أو مسائي ) – مؤهل متوسط التواصل واتساب 01025262897