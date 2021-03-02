(فرصة عمل)
|موظفين للرد علي العملاء وتحديد مواعيد لهم – القبول للشباب والبنات – السن من 18 : 45 سنة لا يشترط الخبرة – براتب أساسي 4000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات ( صباحي أو مسائي ) – مؤهل متوسط التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085777
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه