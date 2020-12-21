موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات

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تفاصيل الإعلان
موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة العمل : الرد اونلاين عن طريق الايميلات ) – راتب 4000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي وتامين اجتماعي - شباب وبنات – طلاب وخريجين التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ. احمد اشرف
التليفون: 01025262897

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2077005
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العنوان:

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القسم: 

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20/12/2020
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