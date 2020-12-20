موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة العمل : الرد اونلاين عن طريق الايميلات ) – راتب 4000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي وتامين اجتماعي - شباب وبنات – طلاب وخريجين التواصل عن طريق واتساب 01025262897