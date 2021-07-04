(فرصة عمل)
|موظفين للرد على استفسارات العملاء اون لاين عن طريق الايميلات والويب سايت يقبل الطلاب والخريجين السن من 18 ل 45 سنه راتب 4000 زياده مرتين في السنه تامينات صحي واجتماعي شباب وبنات شيفت العمل ست ساعات اجازه اربع ايام خلال الشهر المؤهل متوسط للتواصل والاستفسار٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098778
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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