موظفين لعمل اعلانات للشركه

موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطالب جميع المراحل العمرية التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100