موظفين لعمل اعلانات

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تفاصيل الإعلان
موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطالب جميع المراحل العمرية التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mandarin Oriental
التليفون: 01001768722

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084125
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صورة الاعلان: موظفين مبيعات - في القاهرة مصر

موظفين مبيعات

(فرصة عمل)

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16/2/2021
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مبيعات

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16/2/2021
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موظفين تسويق

(فرصة عمل)

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موظفين تسويق : طالب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
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16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات خبره للعمل بمصنع لحوم بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مندوبين مبيعات خبره بالمواد الغذائية للعمل بمصنع لتوزيع لحوم راتب 3000 ريال شامل السكن + 1 ٪&.
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13/2/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

. شركة جرين هاوس رائدة في مجال إستيراد الكومباكت ( HPL ) قواطيع الحمامات و المطابخ و تتميز الشركة ب.
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1 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

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مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
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10/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

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مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

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9/2/2021
صورة الاعلان: تيلى سيلز - في القاهرة مصر

تيلى سيلز

(فرصة عمل)

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مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب 4000 جنية لشفت 6 ساعات صباحى ومس.
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8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

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مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات مواد غذائيه خ.
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8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

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6/2/2021
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مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 2 سنوات بنفس المجال .
العنوان:

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القسم: 

2,000 ريال

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه مهنيه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق - في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق يشترط التالي : 1-ان يكون حاصل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوبين مبيعات مواد غذائي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/2/2021
صورة الاعلان: شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

شركة جرين للاستيراد والتصدير الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية – شارع طه حسين النزهة – النزهة الجديدة _ متخصص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

31/1/2021
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