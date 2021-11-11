(فرصة عمل)
|موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطالب جميع المراحل العمرية 3017 للتواصل 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aml
|التليفون:
|01060984129
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111105
4,000 جنيه
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