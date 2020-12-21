موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة

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تفاصيل الإعلان
موظفين لعمل إعلانات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6 ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطلاب جميع المراحل العمرية التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ. احمد اشرف
التليفون: 01025262897

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2077007
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21/12/2020
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موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

21/12/2020
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