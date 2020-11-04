موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

(فرصة عمل)
|مطلووووب فوراااا شباب وبنات للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه بمرتب 3500 عدد ساعات العمل 5 ساعات السن من 18 الي 45 سنه لايشترط الخبره ونقبل طلبه وخرجين يشترط الجديه واللباقه في العمل العدد محدود جداااااا للتواصل فون او واتس اب 01009079435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالحميد
|التليفون:
|01009076435
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072428
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