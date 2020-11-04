موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

مطلووووب فوراااا شباب وبنات للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه بمرتب 3500 عدد ساعات العمل 5 ساعات السن من 18 الي 45 سنه لايشترط الخبره ونقبل طلبه وخرجين يشترط الجديه واللباقه في العمل العدد محدود جداااااا للتواصل فون او واتس اب 01009079435