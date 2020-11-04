موظفين كول سنتر والسوشيال ميديا

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلووووب فوراااا شباب وبنات للعمل كول سنتر وسوشيال ميديا وامكانيه العمل من المنزل او من مقر الشركه بمرتب 3500 عدد ساعات العمل 5 ساعات السن من 18 الي 45 سنه لايشترط الخبره ونقبل طلبه وخرجين يشترط الجديه واللباقه في العمل العدد محدود جداااااا للتواصل فون او واتس اب 01009079435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالحميد
التليفون: 01009076435

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072428
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

*مسؤل خدمه عملاء بالشروط الأتيه : بكالريوس أو دبلوم . خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى ورش السيارات . لم .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2020
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