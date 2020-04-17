(فرصة عمل)
|موظفين علاقة نزلاء ( بنات فقط ) يشترط اجادة لغة انجليزية + مظهر لائق وبدون حجاب – السن من 21 : 28 سنة – لغة انجليزية والمانية – راتب يبدأ من 4000ج ويصل الي 7000ج حسب الخبرة - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكيور للتطوير السياحي
|التليفون:
|01140748686
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058106
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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4,000 جنيه
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اتصل
4,000 جنيه