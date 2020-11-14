موظفين سيلز و سوشيال ميديا

(فرصة عمل)
|موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يقبل الطلاب – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – لا يشترط الخبرة – توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف. للتواصل فون او واتس اب 01009079435.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالحميد
|التليفون:
|01009076435
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072426
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