موظفين سيلز و سوشيال ميديا

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يقبل الطلاب – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – لا يشترط الخبرة – توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف. للتواصل فون او واتس اب 01009079435.