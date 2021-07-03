موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على الموقف

(فرصة عمل)
|موظفين سيلزي لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع براتب 4000 جنيه شفت العمل ست ساعات صباحي ومسائي يقبل الطلاب السن من 18 ل 55سنه مؤهل متوسط علي الاقل الخريج لا يشترط الخبره توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098687
4,000 جنيه
2,500 ريال
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2,000 جنيه
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4,000 جنيه
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1 جنيه
2,500 ريال
2,000 جنيه
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4,000 جنيه
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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