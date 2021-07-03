موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على الموقف

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تفاصيل الإعلان
موظفين سيلزي لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع براتب 4000 جنيه شفت العمل ست ساعات صباحي ومسائي يقبل الطلاب السن من 18 ل 55سنه مؤهل متوسط علي الاقل الخريج لا يشترط الخبره توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف للتواصل والاستفسار واتس٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nileresort
التليفون: 01062972973

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العنوان: التجمع الخامس- التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098687
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مطلوب معلم تحميص بن

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القسم: 

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6/6/2021
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مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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5/6/2021
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تاشيرات حرة للسعودية

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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27/5/2021
صورة الاعلان: (موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية - في القاهرة مصر

(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية

(فرصة عمل)

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(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ( براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بائع اثاث - في القاهرة مصر

مطلوب بائع اثاث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/5/2021
صورة الاعلان: تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام - في القاهرة مصر

تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام و الخبر * ممرضات بكالريو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2021
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