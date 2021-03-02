موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يقبل الطالب – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – لا يشترط الخبرة – توفير تدريب مدفوع الأجر للموظف التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 2000100