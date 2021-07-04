موظفين سوشيال ميديا للاعلان على المواقع والرد على استفسارات العملاء 40

(فرصة عمل)
|موظفين سوشيال ميديا للرد على استفسارات العملاء والاعلان على المواقع سن من 18 ل 55 سنه مؤهل متوسط شرط اجاده استخدام الانترنت والعمل ست ساعات راتب 4000 جنيه مطلوب طلاب وخارجين يوجد معاشات وتامينات اختياريه زياده مرتين في السنه اربع ايام اجازه في الشهر للتواصل والاستفسار٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ الكود ٣٠١٠٢١٤٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098771
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