موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طلاب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر التواصل واتساب 01025262897 أ.أحمد أشرف