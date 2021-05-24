موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء

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تفاصيل الإعلان
موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية مرتين في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094891
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20/5/2021
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20/5/2021
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19/5/2021
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18/5/2021
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21/4/2021
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21/4/2021
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20/4/2021
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