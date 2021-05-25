(فرصة عمل)
|تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني موظفين سوشيال ميديا لإلعالن علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر كود العمل :3010279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096359
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4,000 جنيه
40,000 جنيه