(فرصة عمل)
|موظفين سوشيال ميديا للاعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العمالء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام الانترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية 2 في السنة – 4 أيام إجازة في الشهر التواصل واتس فقط 01062972973 الكود 200100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085768
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه