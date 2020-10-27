موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية بشفت 6ساعات (صباحي من٥:١١_مسائي من ١١:٥) نظام عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم (تأمين صحي وتأمين اجتماعي+زيادة مرتين في السنة _راتب 4000 جنية أساسي بالعقد يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6شهور من العمل وإثبات الذات من سن 55:18 مؤهل متوسط يتم قبول الطلاب للتواصل واتس 011 - أظهر الرقم -