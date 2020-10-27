(فرصة عمل)
|موظفين تسويق وإعلان علي المواقع الإلكترونية بشفت 6ساعات (صباحي من٥:١١_مسائي من ١١:٥) نظام عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم (تأمين صحي وتأمين اجتماعي+زيادة مرتين في السنة _راتب 4000 جنية أساسي بالعقد يحصل المتقدم علي شهادة خبرة بعد 6شهور من العمل وإثبات الذات من سن 55:18 مؤهل متوسط يتم قبول الطلاب للتواصل واتس 011 - أظهر الرقم -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ملك اكرامي
|التليفون:
|01142754176
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5 عمارات ميريلاند جسر السويس- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070638
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