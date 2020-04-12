(فرصة عمل)
|موظفين تسويق وإعلان بشركة اكيور ( بمجال التنظيم والإدارة السياحي ) – شفت 6 ساعات راتب 4000ج – السن من 18 : 40 سنة – شرط اجادة استخدام الانترنت – يتم قبول الطلاب والخريجين – مراعاة الشفتات والاجازات للموظفين والطلاب من الجنسين كود العمل 4615
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|moawad zayan
|التليفون:
|01118346565
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المقر الرئيسي – القاهرة : 5 ابن سندر – برج السماح – الدور الإداري مقر 8 – بجوار مدرسة القبة الثانوية (( محطة مترو حمامات القبة ))- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057783
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