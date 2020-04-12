موظفين تسويق وإعلان بشركة اكيور

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تفاصيل الإعلان
موظفين تسويق وإعلان بشركة اكيور ( بمجال التنظيم والإدارة السياحي ) – شفت 6 ساعات راتب 4000ج – السن من 18 : 40 سنة – شرط اجادة استخدام الانترنت – يتم قبول الطلاب والخريجين – مراعاة الشفتات والاجازات للموظفين والطلاب من الجنسين كود العمل 4615
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: moawad zayan
التليفون: 01118346565

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العنوان: المقر الرئيسي – القاهرة : 5 ابن سندر – برج السماح – الدور الإداري مقر 8 – بجوار مدرسة القبة الثانوية (( محطة مترو حمامات القبة ))- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057783
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