موظفين تسويق للتعيين فورا

(فرصة عمل)
|تعلنNile Resort for tourism planning and technical support - شركة النيل للتخطيط السياحة والدعم التقني رقم الشركة للتواصل وااتس: 01062972973 كود العميل : 3010279 موظفين تسويق : طالب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتين في السنة – حوافز شهرية – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط – شباب وبنات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nileresort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096750
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