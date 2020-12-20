(فرصة عمل)
|موظفين تسويق : طلاب وخريجين : شفت 6 ساعات : راتب 4000ج – تامي صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية مرتين في السنة – حوافز شهرية – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط – شباب وبنات التواصل واتساب 01025262897
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. احمد اشرف
|التليفون:
|01025262897
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076914
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