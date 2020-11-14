موظفين تسويق شبكى و سوشيال ميديا

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تفاصيل الإعلان
مش معقول . انا كل اللي بعمله بدفع 40 جنيه و بكسب كل دا وانا ماسك التليفون يس بنزل كام إعلان؟ اه طبعا ماهي السوشيال ميديا هي اللي شغالة دلوقتي و ال online بقا كل حاجة عاوز تبقى واحد من تيم TOP LINE🌐 لكل اللي عايز شغل اون لاين بتنزل اعلانات فقط الشركه بتدهالك وشغلك من 3 ل 4 ساعات بالكتير والشغل سهل جدا من البيت ومضمون كمااااان شغل كل 20 يوم ب 1600ج شغل كل 15 يوم ب 1100ج شغل كل 10 ايام ب 800ج شغل كل 7 ايام ب 500ج شغل كل 5 ايام ب 400ج تواصل فون او واتس اب 01009079435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالحميد
التليفون: 01009076435

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جميع أنحاء الجمهورية- جميع أنحاء الجمهورية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072433
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