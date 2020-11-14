موظفين تسويق شبكى و سوشيال ميديا

(فرصة عمل)
|مش معقول . انا كل اللي بعمله بدفع 40 جنيه و بكسب كل دا وانا ماسك التليفون يس بنزل كام إعلان؟ اه طبعا ماهي السوشيال ميديا هي اللي شغالة دلوقتي و ال online بقا كل حاجة عاوز تبقى واحد من تيم TOP LINE🌐 لكل اللي عايز شغل اون لاين بتنزل اعلانات فقط الشركه بتدهالك وشغلك من 3 ل 4 ساعات بالكتير والشغل سهل جدا من البيت ومضمون كمااااان شغل كل 20 يوم ب 1600ج شغل كل 15 يوم ب 1100ج شغل كل 10 ايام ب 800ج شغل كل 7 ايام ب 500ج شغل كل 5 ايام ب 400ج تواصل فون او واتس اب 01009079435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالحميد
|التليفون:
|01009076435
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جميع أنحاء الجمهورية- جميع أنحاء الجمهورية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072433
4,000 جنيه
2,000 ريال
2,000 ريال
40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه