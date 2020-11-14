موظفين تسويق شبكى و سوشيال ميديا

مش معقول . انا كل اللي بعمله بدفع 40 جنيه و بكسب كل دا وانا ماسك التليفون يس بنزل كام إعلان؟ اه طبعا ماهي السوشيال ميديا هي اللي شغالة دلوقتي و ال online بقا كل حاجة عاوز تبقى واحد من تيم TOP LINE🌐 لكل اللي عايز شغل اون لاين بتنزل اعلانات فقط الشركه بتدهالك وشغلك من 3 ل 4 ساعات بالكتير والشغل سهل جدا من البيت ومضمون كمااااان شغل كل 20 يوم ب 1600ج شغل كل 15 يوم ب 1100ج شغل كل 10 ايام ب 800ج شغل كل 7 ايام ب 500ج شغل كل 5 ايام ب 400ج تواصل فون او واتس اب 01009079435