موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصلات +أسبوع إجازة + تامين اجتماعي + تامين صحي + زيادة سنوية 2 في السنة ( : شرط اللغة لا تقل عن %80 ( انجليزي– إيطالي – روسي – فرنسي ( – السن من 21 : 30 سنة – مؤهل عالي الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن